Ilgiorno.it - Lezioni di yoga gratuite alla Palazzina Appiani di Milano: quando, chi si può iscrivere e come prenotare

Leggi su Ilgiorno.it

, 4 aprile 2025 –digratis e in una location molto suggestiva. Una proposta assolutamente da non perdere per approfondire o affinare questa disciplina, senza dover fare i conti con il budget. Riparte nella bellissima, da poco tornata sotto la gestione diretta del Comune di, la collaborazione tra Bali.it, la più grande scuola diin Italia, e l’Assessorato allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di, a favore dei/delle giovani della città: dal 16 aprile al 18 giugno 2025, ogni mercoledì dalle 18.30 alle 19.45, 30 tappetini saranno pronti ad accogliere i/le 18-35enni per classi di. Dopo la felice esperienza dilungo Darsena della scorsa estate,diventa così il nuovo Temporary Studio di Bali