Iodonna.it - L'ex campionessa di judo sarebbe pronta a partecipare al nuovo show condotto da Ilary Blasi in partenza dal 7 aprile. Non è chiaro se con il marito Clemente Russo

Laura Maddaloni, exdidiventata un personaggio tv grazie alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2022, si prepara a una nuova avventura nel mondo dei reality. Secondo quanto anticipato da Leggo, la sportivissima napoletanain procinto di firmare pera The Couple, ildainil 7. Resta ancora da svelare se sarà affiancata dalo se sceglierà dicon una compagna.debutta su TikTok in modo esplosivo: «Che volete vedere, cose zozze?» X Leggi anche › La manicure “super natural” di, perfetta per la primavera Laura Maddaloni nel cast del reality The Couple,daNata a Napoli l’111980, Laura Maddaloni ha avuto una carriera brillante nel, conquistando numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui due Collari d’Oro al merito sportivo.