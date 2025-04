Ilfattoquotidiano.it - Leucemia linfoblastica acuta di tipo B, trattamento con le cellule Car-Cik “migliora sopravvivenza di pazienti”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un nuovo passo avanti della ricerca nell’ambito dei tumori del sangue. Una base didel sistema immunitario modificate per riconoscere il tumore (Car-Cik) si è dimostrato sicuro e capace dire ladicondiB che erano andati incontro a ricaduta dopo il trapianto distaminali ematopoietiche e che non avevano altre opzioni terapeutiche efficaci. Lo conferma uno studio clinico condotto dalla Fondazione Tettamanti e dall’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo i cui risultati sono stati pubblicati su Blood Cancer Journal (Nature).LeCar-Cik sono realizzata prelevando i linfociti T -,del sistema immunitario – da un donatore compatibile con il paziente e modificandoli geneticamente in laboratorio affinché possano avere sulla loro superficie delle proteine capaci di riconoscere letumorali.