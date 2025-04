Ilrestodelcarlino.it - Lesione midollare, incontro divulgativo con Puravida 2.0

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Prosegue la serie di incontri dedicata allo sport e all’inclusione a San Giovanni in Marignano. Il secondo appuntamento, sabato 5 aprile (ore 18, sala del Consiglio Comunale), è in programma nella ricorrenza della Giornata nazionale della persona conal midollo spinale, che si celebra il 4 aprile di ogni anno. Protagonisti dell’, con una presentazione scientifico-divulgativa dal titolo ": un mare di opportunità", saranno il dottor Andrea Naldi, medico specialista in fisioterapia, già primario in medicina riabilitativa Ausl della Romagna, e l’associazione2.0 aps (foto), che sta lavorando alla realizzazione di un’imbarcazione al 100% inclusiva, inoltre Michele Capecci, membro della Consulta per l’inclusione, i diritti e le pari opportunità di San Giovanni in Marignano, che si occupa in particolare del tema delle barriere architettoniche.