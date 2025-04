L’Erasmus meeting Il fiume di bandiere inonda tutta la città | Oggi l’Europa è qui

L’Erasmus Generation meeting si accende tra musica ad alzo zero e bolle di sapone, una discoteca all’aperto che improvvisamente anima la città. Gli studenti partecipanti, circa 1200, si ritrovano attorno alle 13 ai piedi del monumento del Passetto, l’aria è euforica, elettrizzante, coloratissima e danzante. Uno spettacolo variopinto tra bandiere delL’Erasmus di ogni Paese partecipante – sono 37 –, lo striscione "drink more water", i vessilli delle varie nazioni, molti ragazzi con quello dell’Europa, e poi ancora una bandiera gigante che riunisce tutte quelle dei vari Paesi presenti ad Ancona, ma anche le Vespa d’epoca che contribuiscono alla festa con un tocco di design e d’italianità d’antan. Molti ragazzi portano in spalla lo shopper dell’evento, che insieme ai loghi dell’Egm 2025 reca stilizzati i simboli di Ancona: il monumento del Passetto, la lanterna rossa, le colonne romane, la Mole. Ilrestodelcarlino.it - L’Erasmus meeting. Il fiume di bandiere inonda tutta la città: "Oggi l’Europa è qui" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Generationsi accende tra musica ad alzo zero e bolle di sapone, una discoteca all’aperto che improvvisamente anima la. Gli studenti partecipanti, circa 1200, si ritrovano attorno alle 13 ai piedi del monumento del Passetto, l’aria è euforica, elettrizzante, coloratissima e danzante. Uno spettacolo variopinto tradeldi ogni Paese partecipante – sono 37 –, lo striscione "drink more water", i vessilli delle varie nazioni, molti ragazzi con quello del, e poi ancora una bandiera gigante che riunisce tutte quelle dei vari Paesi presenti ad Ancona, ma anche le Vespa d’epoca che contribuiscono alla festa con un tocco di design e d’italianità d’antan. Molti ragazzi portano in spalla lo shopper dell’evento, che insieme ai loghi dell’Egm 2025 reca stilizzati i simboli di Ancona: il monumento del Passetto, la lanterna rossa, le colonne romane, la Mole.

L’Erasmus meeting. Il fiume di bandiere inonda tutta la città: "Oggi l’Europa è qui". Un fiume di bandiere sfilerà da mare a mare. Ne parlano su altre fonti

Sbarca la "Generazione Erasmus". Corteo di bandiere con mille studenti - Al via oggi il meeting internazionale che si tiene per la prima volta in Italia: "E’ l’onda giovane del cambiamento" ... (msn.com)

Un fiume di bandiere sfilerà da mare a mare - Più di mille studenti di oltre 40 nazionalità sfileranno ad Ancona tra qualche giorno con le bandiere dei loro ... (msn.com)

Celebrazioni e festeggiamenti al meeting dell’Erasmus Generation: una giornata indimenticabile - L'Erasmus Generation Meeting anima la città con una parata di apertura, cerimonia di benvenuto e attesa Erasmus Night, promuovendo unità culturale e scambi tra studenti europei. (gaeta.it)