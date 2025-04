Ilgiorno.it - Lecco, fuoriserie e ville di lusso: sequestro da 2 milioni di euro a un finto povero

, 4 aprile 2025 –sulla carta, ma ricco, anzi ricchissimo nella realtà. I militari del Gruppo della Guardia di finanza dihanno confiscato treda oligarca russo, diverseda centinaia di migliaia di, quote societarie sue e dei suoi familiari ad un bancarottiero di sessant'anni con una dichiarazione dei redditi da nullatenente o quasi. Tra i mezzi confiscati: una Ferrari 488 da 300mila, due Range Rovers Evoque, una Porsche, una Bmw X4 e una Maserati Ghibli V6 da altri 100mila. Complesivamente gli sono stati confiscati beni dal valore di 2di. La bancarotta Il sessantenne, già condannato per bancarotta appunto e altri reati fiscali in seguito ad un'indagine degli investigatori dei finanzieri lecchesi, è ai domiciliarti in provincia di Foggia, dove risiede.