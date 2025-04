Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di venerdì 4 aprile

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2025 Ariete In fondo siete dei sentimentali, legati alla casa e alla famiglia, un po' anche vittime di abitudini profondamente radicate, ma adesso sotto la spinta di Marte certi cambiamenti sono inevitabili. Non c'è bisogno di prendere decisioni immediate, come non dovete correre rischi nella salute, la Luna oggi e domani è dispettosa, cresce nel segno del Cancro. Per non ripetere un film che avete già tante volte visto, evitate discussioni anche in amore, alla fine vincerete voi. Toro Torna a vostro favore l'aspetto Luna-Marte, aiuta a vedere le cose con molta chiarezza mentre Mercurio propizia guadagni.