Le previsioni meteo di oggi 4 aprile ad Avellino

Avellino oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino ma con nubi in locale aumento dal pomeriggio, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2006m. I. Avellinotoday.it - Le previsioni meteo di oggi 4 aprile ad Avellino Leggi su Avellinotoday.it cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino ma con nubi in locale aumento dal pomeriggio, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata dila temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2006m. I.

