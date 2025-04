Ilfattoquotidiano.it - Le Olimpiadi 2026 fermano le scuole: lezioni sospese a Cortina, ipotesi dad in Lombardia

Leinvernali di Milano-mettono in difficoltà lee tra lesul tavolo spunta anche il ricorso alla didattica a distanza “laddove fosse indispensabile”, sottolinea la dirigente dell’Ufficio scolastico regionale della, Luciana Volta. Altra scelta quella del Veneto dove il numero uno dell’Usr Marco Bussetti sta concordando con la Regione un piano che consenta alledie della provincia di Belluno di sospendere le(non la chiusura degli edifici) anticipando o posticipando le ore in classe a settembre o a giugno per garantire il minimo necessario a validare l’anno scolastico.A mettere in ginocchio gli uffici scolastici che stanno architettando dei piani specifici in accordo con le Regioni e le Prefettura è il fatto che gli scenari sono diversi e che durante i giorni olimpici i trasporti pubblici saranno sotto stress al punto che già oggi non si trovano autisti per le necessità che vi saranno.