Le minacce di Trump alle università continuano Ora tocca ad Harvard | sotto revisione 9 miliardi

miliardi. È quanto rischia di perdere l’università di Harvard finita nel mirino dell’amministrazione Trump che ha costretto – pena la decurtazione di 400 milioni di dollari – ad approvare modifiche politiche Membri di una task force recentemente istituita dal presidente per combattere l’antisemitismo hanno scritto al rettore di Harvard, Alan Garber, chiedendo all’università di adottare nove misure che, a loro avviso, sono necessarie “affinché Harvard possa continuare a mantenere una relazione finanziaria con il governo degli Stati Uniti”.Nei giorni scorsi l’amministrazione aveva messo sotto revisione nove miliardi, tra finanziamenti e contratti federali assegnati ad Harvard. La maggior parte delle richieste inviate a Garber, di cui danno notizia il Wall Street Journal e Reuters, riguarda il funzionamento interno dell’università. Ilfattoquotidiano.it - Le minacce di Trump alle università continuano. Ora tocca ad Harvard: sotto revisione 9 miliardi Leggi su Ilfattoquotidiano.it La cifra è spaventosa 9. È quanto rischia di perdere l’difinita nel mirino dell’amministrazioneche ha costretto – pena la decurtazione di 400 milioni di dollari – ad approvare modifiche politiche Membri di una task force recentemente istituita dal presidente per combattere l’antisemitismo hanno scritto al rettore di, Alan Garber, chiedendo all’di adottare nove misure che, a loro avviso, sono necessarie “affinchépossa continuare a mantenere una relazione finanziaria con il governo degli Stati Uniti”.Nei giorni scorsi l’amministrazione aveva messonove, tra finanziamenti e contratti federali assegnati ad. La maggior parte delle richieste inviate a Garber, di cui danno notizia il Wall Street Journal e Reuters, riguarda il funzionamento interno dell’

«Cara America, noi ce ne andiamo». La grande fuga degli scienziati. Chi si è piegato a Trump (per salvare i maxi fatturati): i grandi studi legali, università di élite e tutte le Big Tech. Trump ricatta le università. L'obiettivo: più ignoranti, più manipolabili. Trump avvisa Putin e pensa al terzo mandato: "Posso farlo, ecco il modo". Harvard e Yale regalano a Trump il “repulisti” dei filo-palestinesi. Trump: stop finanziamenti a università e scuole che permettono "proteste illegali". Ne parlano su altre fonti

Università: Trump minaccia maxi-tagli a Harvard e Princeton - Donald Trump contro la Ivy League. Dopo la Columbia University, il presidente minaccia maxi-tagli a Harvard per le proteste pro-Gaza nel campus, ma anche Princeton si e’ vista ridurre le sovvenzioni a ... (informazione.it)

Trump inizia a minacciare le Università americane che protestano: “Vi taglio i fondi” - Donald Trump ha minacciato l’università Columbia di New York di tagliare 400 milioni di dollari di fondi pubblici ... (msn.com)

"Non hanno difeso gli ebrei". Trump minaccia di tagliare fondi a Harvard e Princeton - Oltre 1900 membri della National Academy of Sciences hanno accusato il presidente di un "assalto all'ingrosso alla scienza" che minaccia di far regredire di decenni la ricerca ... (msn.com)