Le marmellate di Meghan Markle vanno a ruba | subito sold out nonostante il prezzo assurdo Battuto anche Re Carlo

Meghan Markle ha vinto la scommessa a dispetto delle pessime previsioni dopo la stroncatura della sua serie su Netflix. La tanto pubblicizzata marmellata di Meghan Markle, dal costo di circa 13 euro a barattolo, e la collezione di tisane, granuli di fiori e miele di lusso da 26 euro sono letteralmente andati a ruba, subito sold out.

