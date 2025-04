Le donazioni in criptovalute potrebbero raggiungere i 25 miliardi di dollari nel 2025

donazioni in criptovalute continuano a crescere, tanto che nel 2025 potrebbero raggiungere 2,5 miliardi di dollari. Lo afferma la piattaforma The Giving Block, che consente di fare beneficenza con denaro virtuale, secondo cui già nel 2024 la cifra complessiva aveva superato il miliardo di dollari. Il 16 per cento è stato destinato all’istruzione, mentre un altro 14 per cento alla sanità. È un chiaro segnale di come le crypto, dal Bitcoin agli Ethereum, stiano acquisendo un ruolo sempre maggiore nella filantropia, spinte dal valore crescente degli asset digitali e dalla migliore chiarezza normativa in varie zone del mondo.donazioni in criptovalute, da Changpeng Zhao quasi 600 milioni a Myanmar e ThailandiaIl co-fondatore di Binance Changpeng Zhao (Getty Images).Un importante contributo è arrivato da Changpeng Zhao, fondatore dell’exchange Binance, che ha donato quasi 600 mila di dollari per aiutare i soccorsi in Myanmar e Thailandia. Lettera43.it - Le donazioni in criptovalute potrebbero raggiungere i 2,5 miliardi di dollari nel 2025 Leggi su Lettera43.it Leincontinuano a crescere, tanto che nel2,5di. Lo afferma la piattaforma The Giving Block, che consente di fare beneficenza con denaro virtuale, secondo cui già nel 2024 la cifra complessiva aveva superato il miliardo di. Il 16 per cento è stato destinato all’istruzione, mentre un altro 14 per cento alla sanità. È un chiaro segnale di come le crypto, dal Bitcoin agli Ethereum, stiano acquisendo un ruolo sempre maggiore nella filantropia, spinte dal valore crescente degli asset digitali e dalla migliore chiarezza normativa in varie zone del mondo.in, da Changpeng Zhao quasi 600 milioni a Myanmar e ThailandiaIl co-fondatore di Binance Changpeng Zhao (Getty Images).Un importante contributo è arrivato da Changpeng Zhao, fondatore dell’exchange Binance, che ha donato quasi 600 mila diper aiutare i soccorsi in Myanmar e Thailandia.

Le donazioni in criptovalute potrebbero raggiungere i 2,5 miliardi di dollari nel 2025. Vitalik Buterin sposta $8 milioni di ETH su nuovo wallet: Possibile donazione in vista?. No profit, così la blockchain sta rivoluzionando il settore. Il futuro delle criptovalute si giocherà con le elezioni americane?. Previsione dei prezzi della crypto green eTukTuk 2024-2030. Sam Bankman-Fried: la crypto whale che vuole donare miliardi di dollari. Ne parlano su altre fonti

Criptovalute: le previsioni aggiornate per il 2025 - La recente rielezione di Trump e le nuove politiche non più ostili contro le criptovalute potrebbero rappresentare un punto di svolta, in positivo, per il mercato delle criptovalute. Le previsioni per ... (hdblog.it)

Trump e le Memecoin: accuse di sollecitazione di donazioni in criptovalute - Il punto centrale della questione è che le criptovalute ... donazioni non registrate e minando la fiducia nel sistema elettorale. Se le accuse contro Trump dovessero rivelarsi fondate, potrebbero ... (msn.com)

Attività crypto illegali: i volumi illeciti potrebbero raggiungere $51 miliardi nel 2024 - Nonostante questo incremento in termini assoluti, la percentuale delle transazioni illecite rispetto al volume totale delle criptovalute è diminuita, segnalando una maturazione del settore. (msn.com)