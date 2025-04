Le conseguenze dei dazi statunitensi per l’Europa

Internazionale.it - Le conseguenze dei dazi statunitensi per l’Europa Leggi su Internazionale.it Imponendo tasse su quasi tutti i prodotti stranieri che entrano nel paese, Donald Trump ribalta le regole del commercio mondiale. Ma quali saranno gli effetti per l’Unione? E come potrebbe reagire? Il video. Leggi

