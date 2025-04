Panorama.it - Le borse nell’era dei dazi, che cosa succede ora e quanto durerà

Comincia l’escalation della guerra commerciale scatenata da Donald Trump. I riflessi sono devastanti. I mercati globali sono sotto scacco, e l’economia degli Stati Uniti si trova a un bivio, con scenari sempre più preoccupanti. La caduta di Wall Street non accenna a fermarsi. Dopo il crollo di ieri costato oltre 2.000 miliardi di dollari l’ondata di vendite non sembra essersi arrestata. I futures lasciano immaginare un’altra giornata molto difficile visto che sono già in calo del 2%. I principali indici europei stanno per concludere la settimana più nera dal 2022.Il picco della crisi si è concretizzato nelle ultime ore quando, in risposta all’escalation delle tariffe imposte da Trump, la Cina ha annunciato un aumento deidel 34% su tutti i beni statunitensi, con effetti devastanti che non si sono fatti attendere.