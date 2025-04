Tpi.it - L’audio di Sara Campanella al suo assassino: “Non voglio nulla con te, lasciami in pace” | VIDEO

In un audio, registrato di nascosto da, si percepisce non solo quanto la vittima fosse stanca di essere perseguitata da Stefano Argentino, quello che poi si rivelerà essere il suo killer, ma anche la vera e propria ossessione del ragazzo nei confronti della 22enne morta sgozzata in strada a Messina davanti a decine di persone., cheaveva inviato ad alcune sue amiche, è stato trasmesso in esclusiva da Mattino 4.diche respinge Stefano Argentino: «in, smetti di seguirmi»#farwest pic.twitter.com/HYwwD9eVks— Salvo Sottile (@salvosottile) April 4, 2025“Io non ho tempo da perdere – dice– Te lo dico ora, noncon te. Dopo un anno spero di essere stata chiara”. La ragazza ricorda ad Argentino di avergli già detto di lasciarla inmesi prima.