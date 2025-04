L’audio di Sara Campanella a Stefano Argentino | Non voglio nulla con te Spero ora di essere stata chiara

voglio nulla con te. Spero ora, dopo un anno, di essere stata chiara. L’ultima volta ti ho detto ‘lasciami in pace’ cosa hai capito di questa cosa?”. Sono le parole di Sara Campanella a Stefano Argentino, il 27enne che le ha teso un agguato e l’ha uccisa lunedì pomeriggio a Messina. Il ragazzo è stato fermato dai carabinieri, ha confessato al giudice per le indagini preliminari che ha convalidato l’ordinanza. La registrazione di un dialogo tra la ragazza e il suo assassino, risalente a mesi prima del delitto, è stato trasmesso da Mattino 4. Una conversazione che la 22enne aveva registrato e poi aveva inviato a una amica. La ragazza aveva raccontato alle colleghe di corso le attenzioni moleste dello studente. “Ora te lo ridico se mi vuoi lasciare in pace. Tu te ne torni a casa tua o mi devi seguire?” chiede la vittima. Ilfattoquotidiano.it - L’audio di Sara Campanella a Stefano Argentino: “Non voglio nulla con te. Spero ora di essere stata chiara” Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Non ho tempo da perdere. Noncon te.ora, dopo un anno, di. L’ultima volta ti ho detto ‘lasciami in pace’ cosa hai capito di questa cosa?”. Sono le parole di, il 27enne che le ha teso un agguato e l’ha uccisa lunedì pomeriggio a Messina. Il ragazzo è stato fermato dai carabinieri, ha confessato al giudice per le indagini preliminari che ha convalidato l’ordinanza. La registrazione di un dialogo tra la ragazza e il suo assassino, risalente a mesi prima del delitto, è stato trasmesso da Mattino 4. Una conversazione che la 22enne aveva registrato e poi aveva inviato a una amica. La ragazza aveva raccontato alle colleghe di corso le attenzioni moleste dello studente. “Ora te lo ridico se mi vuoi lasciare in pace. Tu te ne torni a casa tua o mi devi seguire?” chiede la vittima.

