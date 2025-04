L' attesa di Cooper Flagg

Cooper Flagg riceve in posizione di guardia destra, Khaman Maluach gli porta quello che, più che un blocco, si rivela essere un velo. A quel punto Flagg attacca diritto verso il centro, ma il suo avversario riesce a muovere i piedi abbastanza bene da rimanergli davanti. Il numero 2 di Duke, allora, per trovare spazio fa una virata improvvisa, a cui segue uno step-back per creare separazione, elevarsi e segnare il canestro del 42-39.Dall’altra parte però Caleb Love, la star di Arizona, non ci sta, e riporta il punteggio in parità con una tripla dal palleggio, punendo il contenimento di Duke sul pick&roll, nonostante un buon lavoro per cercare di passare sul blocco da parte di Kon Knueppel. Ultimouomo.com - L'attesa di Cooper Flagg Leggi su Ultimouomo.com Torneo NCAA, Sweet Sixteen, un minuto e sedici secondi alla fine del primo tempo della sfida tra Duke e Arizona.riceve in posizione di guardia destra, Khaman Maluach gli porta quello che, più che un blocco, si rivela essere un velo. A quel puntoattacca diritto verso il centro, ma il suo avversario riesce a muovere i piedi abbastanza bene da rimanergli davanti. Il numero 2 di Duke, allora, per trovare spazio fa una virata improvvisa, a cui segue uno step-back per creare separazione, elevarsi e segnare il canestro del 42-39.Dall’altra parte però Caleb Love, la star di Arizona, non ci sta, e riporta il punteggio in parità con una tripla dal palleggio, punendo il contenimento di Duke sul pick&roll, nonostante un buon lavoro per cercare di passare sul blocco da parte di Kon Knueppel.

