Latina, la Tari aumenterà ancora. "Gestione pessima ed incapace" secondo le opposizioni consiliari

“È certo, come ha confermato con una certa noncuranza l’assessora al bilancio oggi in commissione, che a dicembre, nell’ultima rata del saldo, ci sarà un ulteriore aumento“. Così i consiglieri comunali di opposizione, dopo la seduta della commissione Trasparenza presieduta da Floriana Coletta, tornata a riunirsi oggi sul tema dei servizi del tributo.“Tale aumento – spiegano – serve a compensare l’incapacità di questa amministrazione di recuperare l’evasione. Tra l’altro, si aggiunge al già +30% stabilito dallacommissariale e confermato dall’amministrazione Celentano, che i cittadini stanno pagando sulla prima rata a fronte di un’evidente diminuzione dei servizi, a partire dalle giornate di raccolta“.“L’evidente nervosismo dimostrato oggi durante la seduta dall’assessora Nasti è la conferma che il tasto del bilancio, relativamente alle vicende ABC ma non solo, è un nervo scoperto di questa giunta.