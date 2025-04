Ilnapolista.it - L’assessore Cosenza: «Studiamo come utilizzare il terzo anello del Maradona, ne ho parlato a De Laurentiis»

Nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Edoardo, assessore comunale alle infrastrutture e alla mobilità del Comune di Napoli che hadella situazione per il restyling del. Ecco quanto diffuso tramite comunicato stampa da Stile TV:«Allo stadiosono in corso delle prove coerenti con quello che avevamo promesso al presidente De. Siamo sul, io e il sindaco ci siamo chiestimai per 21 anni nessuno si fosse interessato di questo. Dagli atti si evince che c’era un eccesso di fastidiose vibrazioni, ma nessun problema di sicurezza per cui stiamo facendo praticamente uno studio che abbiamo già fatto a tavolino. Stiamo facendo prove di identificazione dinamica misurando sul posto le vibrazioni, ma senza tifosi, senza movimento da stadio.