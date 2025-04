Lanazione.it - L'assemblea del Pd di San Giovanni affronta i temi europei

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 04 aprile 2025 – L'Unione del Partito Democratico di SanValdarno, riunitasi inil 27 marzo, ha vissuto un intenso momento di confronto sulle tensioni che stanno attraversando la politica internazionale. Al centro della discussione, il tema del riarmo, che in questi mesi sta animando il dibattito tra i partiti a livello europeo e nazionale. Il Partito Democratico di SanValdarno, come ha ricordato il segretario Andrea Romoli chiede una difesa comune europea e un immediato cessate il fuoco. I partecipanti all'hanno condiviso la necessità di un'Europa capace di dotarsi di una difesa comune, come più volte sottolineato dalla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. Un obiettivo considerato indiscutibilmente opportuno, benché il nome scelto a Strasburgo, Rearm Europe, non sia ritenuto adeguato da molti iscritti.