L' Ape Maia festeggia 50 anni la storia del libro da cui tutto ebbe inizio

anniversario della prima messa in onda della simpatica Ape Maia, protagonista della celebre serie animata che ha incantato generazioni di bambini. Tuttavia, non tutti sanno che prima di diventare un'icona televisiva l'Ape Maia è nata dalle pagine di un libro, pubblicato nel 1912 in Germania. Ecco la storia. L'Ape Maia, simbolo di amicizia e curiosità Era il 1975 quando l'Ape Maia faceva il suo primo volo in tv. Da allora sono passati 50 anni e la piccola ape curiosa continua a volare nei cuori di generazioni di bambini. Ribelle con gentilezza, l'Ape Maia ha insegnato il valore dell'amicizia, della libertà, del rispetto per la natura, sempre pronta a scoprire il mondo, senza mai perdere lo stupore. Grazie al cartone animato giapponese-tedesco degli anni Settanta l'Ape Maia è diventata leggenda: tanti piccoli di allora, oggi adulti, possono ricordare la sigla e personaggi iconici come il goffo Willi o il saggio Flip.

