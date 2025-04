L’America no-global di Trump e l’equazione del complottismo

Trump sta aprendo – sempre che alla fine il presidente americano non si riveli l'equivalente protezionista di Liz Truss, e sia costretto a richiuderla con molte scuse nel giro di qualche settimana, o mese – ma quella che preferisco riguarda il paradosso dell'interpretazione no global del mondo. Da un lato infatti Trump è senza dubbio il più convinto e influente assertore della visione antiglobalista dell'economia e della politica internazionale, dall'altro però offre di quelle stesse teorie una versione completamente rovesciata, in cui gli Stati Uniti non sono più i grandi burattinai e dunque i principali beneficiari di quell'equilibrio, ma le principali vittime. Fino al colmo del paradosso della prima superpotenza globale che fino a oggi si sarebbe lasciata prendere per il collo dal Bangladesh, uno tra i paesi più poveri del mondo, stando almeno al bizzarro calcolo delle «tariffe reciproche» utilizzato per riempire l'incredibile tabellone esibito da Trump nel suo festoso «Liberation Day».

