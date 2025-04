Latuafonte.com - L’altra faccia della verità (2024) come finisce: spiegazione finale

è un film deldiretto da Paula Elle, che va in onda su TV8 il 4 aprile 2025 alle ore 13.45. La trama del film segue la storia di un’adolescente, che dopo la mortesua amica scopre che sua madre nasconde qualcosa di inquietante sul suo passato. Per la ragazza arriva così il momento di risolvere l’omicidio prima di ritrovarsi ad avere lo stesso destinosua amica.su TV8: trama completa del filmLeggi anche: In cerca di vendetta (delLeggi anche: Un assassino in famiglia (La trama del filminizia con la giovane Ellie che si è appena diplomata. Con la sua migliore amica Isla deve ora andare al college, dopo aver ottenuto delle borse di studio.