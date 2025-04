Lanazione.it - Ladro su commissione all’Ovs, carabiniere fuori servizio lo becca: tenta la fuga ma finisce in manette

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 4 Aprile 2025 – Saranno forse una ventina i colpi nell’ultimo mese, alcuni nemmeno denunciati. Tra Zara, Ovs e Pull&Bear e gli altri negozi del centro. Lui, 43 anni, pakistano, è una chiamata: nel senso che i connazionali in Guido Monaco gli consegnano una vera e propria lista della spesa: quello di cui hanno bisogno. E lui va a fare shopping ma senza passare dalla cassa. Vive così. Cappotti, magliette, camicie o vestiti per bambino, come in questo caso. Aveva nascosto sotto la maglietta qualche indumento, per circa 60 euro complessivi, spicciolo più, spicciolo meno. Ad aiutarlo c’era un amico, un palo che - c’è da aspettarsi - non è la prima volta che lo assisteva nella “giornata di lavoro”. Il pakistano, scelti gli articoli, si stava dileguando dal negozio quando si è ritrovato davanti il capitano dei carabinieri Maurizio Pandolfi, comandante nel nucleo operativo e radiomobile di Arezzo.