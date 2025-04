La tua auto è troppo sporca? Occhio alla multa ecco quanto rischi di dover pagare

automobilista è richiesta una certa cura e pulizia del mezzo a quattro ruote Ilgiornale.it - La tua auto è troppo sporca? Occhio alla multa, ecco quanto rischi di dover pagare Leggi su Ilgiornale.it Ci sono dei casi in cui all'mobilista è richiesta una certa cura e pulizia del mezzo a quattro ruote

La tua auto è troppo sporca? Occhio alla multa, ecco quanto rischi di dover pagare - L'attenzione per la cura e la pulizia dell'auto cambia a seconda della sensibilità del proprietario: anche in questo specifico ambito è possibile imbattersi in eccessi, tra i maniaci che tengono il ... (ilgiornale.it)

Auto sporca? Alcuni consigli pratici ed economici per farla tornare come nuova - Con pochi prodotti e un po' di manualità possiamo fare un ottimo lavoro di pulitura, per mantenere il nostro veicolo lindo tra un lavaggio e l'altro, senza spendere molto ... (msn.com)

“Agente, giuro che volevo lavarla” | Auto sporca, se circoli così ti becchi la multa: le preghiere sono inutili - Se l’auto è troppo sporca, la multa è inevitabile: nessuna scusa può evitarla, nemmeno il maltempo o la strada sterrata. Quando si guida, si pensa sempre alle solite regole: niente eccessi di velocità ... (energycue.it)