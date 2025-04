La strategia del silenzio su Alberto Trentini non ha pagato Meloni parli di lui pubblicamente

Alberto Trentini, il cooperatore del quale non si hanno più notizie dal 15 novembre 2024, giorno in cui è stato arrestato dalle autorità venezuelane con l’accusa, secondo quanto emerso finora ma senza alcuna ufficialità, di terrorismo. Da allora pare si trovi in isolamento totale. Due gli appelli della madre del 45enne, Armanda, che ha chiesto un incontro con la premier Giorgia Meloni, mentre la Farnesina sin da subito ha chiesto riservatezza nella trattativa e il ministro degli Esteri Tajani più volte ha ribadito che la situazione del cooperante era “difficile”. Sul Corriere della Sera, però, Carlo Verdelli sollecita il governo a esporsi e la presidente del Consiglio a parlare di Alberto, perché la linea del silenzio istituzionale finora non ha dato segni. Ilfattoquotidiano.it - “La strategia del silenzio su Alberto Trentini non ha pagato. Meloni parli di lui pubblicamente” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Proseguono il digiuno a staffetta e la raccolta firme, e gli striscioni esposti fuori da alcuni Comuni italiani rendono esplicita la richiesta di liberazione di, il cooperatore del quale non si hanno più notizie dal 15 novembre 2024, giorno in cui è stato arrestato dalle autorità venezuelane con l’accusa, secondo quanto emerso finora ma senza alcuna ufficialità, di terrorismo. Da allora pare si trovi in isolamento totale. Due gli appelli della madre del 45enne, Armanda, che ha chiesto un incontro con la premier Giorgia, mentre la Farnesina sin da subito ha chiesto riservatezza nella trattativa e il ministro degli Esteri Tajani più volte ha ribadito che la situazione del cooperante era “difficile”. Sul Corriere della Sera, però, Carlo Verdelli sollecita il governo a esporsi e la presidente del Consiglio a parlare di, perché la linea delistituzionale finora non ha dato segni.

