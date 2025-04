Ultimouomo.com - La storia dimenticata del calcio femminile

In questo inizio di 2025 che, oltre al celebratissimo album Panini dedicato esclusivamente alle calciatrici che tanti entusiasmi sta creando sui social, ci regala pure il primo (notevole) gol in Serie A della talentuosa Giulia Dragoni, da anni invocata come next big thing delitaliano, ci si può legittimamente interrogare sullo stato di salute generale di quest’ultimo. Dopo i proclami degli scorsi anni, come siamo messi?Se da una parte c’è timore per il contestato taglio governativo al fondo per lo sport, d’altra parte la Nazionale, da sempre, nel bene (il Mondiale del 2019) e nel male (l’Europeo e il Mondiale successivi) motore mediatico dell’intero movimento, si è finalmente ripresa dalla crisi in cui si era inviluppata negli ultimi tempi della gestione Bertolini.