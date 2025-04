Bergamonews.it - La sostenibilità di Italtrans passa anche per gli pneumatici

di Calcinate ha ricevuto un importante riconoscimento dal Gruppo Michelin, con un attestato per la Gestione Sostenibile deiche certifica come l’intero processo di gestione del ciclo di vita delle gomme utilizzate per i camion, da parte ditramite GB Trasporti (è la società interna al gruppo che si occupa dell’officina), permette di ottimizzare le prestazioni e di ottenere risultati concreti in termini di risparmio energetico e riduzione delle emissioni.Nell’anno 2024 è stata stimata una riduzione di 449,2 tonnellate di co2 e 147,8 tonnellate di materia prima, pari a 0,32 tonnellate di co2 evitate per singolo veicolo per 100.000 km.La stima è stata calcolata sul numero diricoperti e ricostruiti montati dall’azienda e sul risparmio di co2 e materia prima generato dal loro utilizzo.