La sincerità di mamma Brignone | E’ stata una tegola tremenda ma a chi ha criticato la sua scelta dico…

Una strada decisamente in salita. Federicanon si sarebbe mai immaginata nel giro di pochissimo tempo di passare dalle gioie di una stagione trionfale nello sci alpino ai dolori di un infortunio gravissimo, dopo essere caduta nella seconda manche del gigante dei campionati italiani in Val di Fassa.Come è noto, la fuoriclasse di La Salle è ricoverata presso la clinica La Madonnina di Milano ed èsottoposta ieri sera a un’operazione. L’intervento si è reso necessario per la riduzione e sintesi della frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre che per la riparazione legamentosa del compartimento mediale del ginocchio. L’ulteriore brutta notizia è anche la rottura del legamento crociato anteriore, che verrà valutata nelle prossime settimane, andando a complicare non poco il suo recupero.