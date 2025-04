Ilfoglio.it - La shitstorm perfetta dà a “Biancaneve” le peggiori recensioni della storia

Il remake live-action di Snow White targato Disney, uscito in Italia da pochi giorni, si è rapidamente guadagnato un posto di (dis)onore nella classifica dei film con il peggior ratingdi IMDb, con un punteggio precipitato a 1.5/10. Ora, non siamo di certo davanti a un capolavoro memorabile, ma il valore artistico del film è davvero così basso? O ci troviamo di fronte a un nuovo caso di review bombing, sintomo di un’epoca in cui il consenso viene manipolato con strumenti digitali e ideologici? Dietro il voto medio da incubo non si cela solo il giudizio del pubblico sulla qualitàpellicola, quanto piuttosto una tempestadi controversie culturali, politiche e identitarie. Al centropolemica c’è Rachel Zegler, attrice protagonista, accusata da alcuni di aver “tradito” lo spirito dell’originale del 1937.