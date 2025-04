La sfida per la diagnosi del diabete Nuovi biomarcatori nel sangue

biomarcatori per la diagnosi precoce del diabete, che apre la strada a trattamenti terapeutici innovativi e personalizzati. Il professor Guido Sebastiani, ricercatore nel campo della biologia molecolare e del diabete dell'Università di Siena, ha ricevuto il Career development Award da Breakthrough T1D, principale organizzazione no profit statunitense dedicata al supporto della ricerca sul diabete di tipo 1. L'innovativa ricerca è condotta dal team che opera presso Fondazione Tls, sotto il coordinamento del professor Francesco Dotta. Il progetto del professor Sebastiani mira a colmare una lacuna critica nella comprensione della patogenesi del T1D, identificando Nuovi biomarcatori di RNA non codificante circolanti nel sangue. Questi biomarcatori hanno il potenziale di rivoluzionare il modo in cui il diabete di tipo 1 viene diagnosticato e trattato, offrendo un approccio di 'biopsia liquida' per rilevare la malattia in modo precoce.

