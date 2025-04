Ilprimatonazionale.it - La Sapienza devastata dalla furia woke del corteo femminista

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 4 apr – Il“contro i femminicidi” organizzato da gruppi e associazioni studentesche, svoltosi ieri pomeriggio all’Università La, si è trasformato nell’ennesimo sfogo vandalico all’insegna del peggior attivismo ideologico.Laancora al centro diUn’iniziativa nata – ufficialmente – per ricordare la tragica uccisione della 22enne Ilaria Sula, ma che ha finito per sfogare la rabbia non sulla violenza reale, bensì sul patrimonio artistico e culturale della Città universitaria.Circa duemila partecipanti hanno sfilato da piazzale Aldo Moro fino al cuore dell’ateneo romano, dove un gruppo di manifestanti ha pensato bene di sfondare le transenne di un’area di cantiere in cui sono in corso importanti lavori di restauro. Obiettivo? Deturpare lo scalone monumentale, la storica vasca e la statua della Minerva – simbolo dell’università – con scritte e vernici.