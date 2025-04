Liberoquotidiano.it - La rivolta dei vescovi contro il riformista Zuppi

La Chiesa sinodale di Francesco percorre una strada tutta in salita, irta di ostacoli, di stop e di curve. Tanto è vero che non si è trovata un'intesa tra i delegati chiamati a votare i contenuti delle Proposizioni, la sintesi del cammino sinodale avviato dalla Chiesa italiana nel 2021. È toccata a monsignor Erio Castellucci, presidente del Comitato Nazionale del Cammino sinodale che ha guidato i lavori dell'assemblea sinodale, dare l'annuncio che il testo finale non è stato approvato. Le Proposizioni avrebbero dovuto tener conto anche di due questioni calde come “l'accompagnamento delle persone in situazioni affettive particolari” e la “responsabilità ecclesiale e pastorale delle donne” e che sono diventati dirimenti. E continuano ad essere divisive, all'interno della comunità ecclesiale, tra chi non vorrebbe troppe aperture e chi invece non ritiene sufficienti quelle già prospettate.