La rinascita del design nel quartiere Sarpi | quando Oriente e Occidente si incontrano

Nel panorama sfavillante della MilanoWeek, c’è unche brilla di luce propria, lontano dai riflettori delle location tradizionali ma ricco di autenticità e spirito innovativo. ZONA, la piattaforma culturale che lo scorso anno ha attirato ben 120.000 visitatori con oltre 150 eventi, torna protagonista dal 7 al 13 aprile 2025 per la sua seconda edizione, promettendo di trasformare nuovamente ilcinese di Milano in un laboratorio vibrante di creatività e scambio interculturale.Un progetto che abbraccia l’identità multiculturaleVia Paolonon è solo una strada commerciale nel centro di Milano, ma un simbolo vivente dell’incontro tra culture diverse che convivono e si arricchiscono a vicenda. Nell’anno che celebra il centenario dell’insediamento della comunità cinese a Milano, ZONAsi propone come catalizzatore di energie creative, sotto la direzione artistica di Michele Brunello, architetto fondatore di DONTSTOP Architettura, e Luca Fois, consulente creativo e veterano dei distretti delmilanesi.