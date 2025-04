La ricerca di giustizia non si conclude qui La sindaca Castelletti sulla condanna di Toffaloni | | Continueremo a sostenere le famiglie delle vittime

Toffaloni condannato a 30 anni di carcere rappresenta non solo un punto di arrivo di un lungo percorso giudiziario, ma anche un momento significativo nella nostra continua e incessante ricerca di giustizia e verità". Così la sindaca, Laura Castelletti, ha commentato la sentenza di condanna per Toffaloni per la Strage di Piazza della Loggia, per aver collocato nel cestino dei rifiuti la bomba che ha provocato otto morti e più di cento feriti, il 28 maggio 1974. "Per la prima volta viene individuato un esecutore materiale, con palesi elementi di riscontro che giustificano la condanna. Avremo modo di leggere le motivazioni, ma la sentenza simboleggia un passo fondamentale nel riconoscimento delle sofferenze subite dalle vittime, dalle loro famiglie e da tutta la nostra città".

