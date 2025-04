Ilrestodelcarlino.it - La quinta A delle "Falcone" in visita al Carlino

La classeA della scuola primariadi piazza Salvo d’Acquisto ha fattoieri mattina alla redazione deldi Ancona. I ragazzi, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno potuto approfondire sul campo le nozioni apprese con la lettura delgrazie alla loro partecipazione in "Cronisti in classe" che tanto successo sta riscuotendo anche quest’anno. Sono state loro fornite le nozioni basilari su come si diventa giornalisti, come si sviluppa il lavoro, come si realizza un giornale. Un incontro che ha suscitato in loro grande interesse.