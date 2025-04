Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni spagnole: Cruz trama contro Manuel e Jana

Cosa ci attende nelle nuove puntate La? Stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli al centro dei riflettori troveremoEzquerdo, o per meglio dire le sue macchinazioni per impedire il matrimonio tra il figlioe la domestica. Ben presto la marchesa scoprirà la relazione tra i due e da quel momento avrà un unico obiettivo: impedire loro di sposarsi. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.Lascopre il segreto diSono davvero poche le cose che riescono a sfuggire all’occhio sempre attento di, e ovviamente la marchesa non tarderà ad accorgersi della relazione clandestina tra il figlioExposito.La storyline avrà inizio nel momento in cui, grazie all’aiuto di Santos e Petra, entrerà in possesso del diario segreto di Maria Fernandez.