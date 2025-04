La processionaria mette paura agli alberi ordinanza del sindaco

processionaria del pino sta mettendo a rischio gli alberi e potrebbe provocare disagi sanitari alla popolazione e agli animali domestici. Il sindaco Basile ha adottato un'ordinanza in cui avvisa i messinesi che: "Le spese per gli interventi sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori. Messinatoday.it - La processionaria mette paura agli alberi, ordinanza del sindaco Leggi su Messinatoday.it Ladel pino stando a rischio glie potrebbe provocare disagi sanitari alla popolazione eanimali domestici. IlBasile ha adottato un'in cui avvisa i messinesi che: "Le spese per gli interventi sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori.

