La polemica politica | L’auto della polizia locale per portare Massari al lavoro e poi a casa

"Il sindaco Marcoutilizza una pattugliaper farsialin Comune al mattino e al ritorno aalla sera". A denunciarlo è il segretario provincialeLega, Roberto Salati. Parole confermate anche dalle fotografie che ritraggono il primo cittadino – operato di recente – salire neldi servizio davanti asua e poi di nuovo in piazza Casotti dietro al municipio. ‘Passaggi’ dei quali starebbe usufruendo da poco meno di due settimane. "Siamo tutti dispiaciuti per la sfortuna che incombe sul sindaco – chiosa il leader del Carroccio reggiano – colpito al tendine d’Achille, e temporaneamente costretto all’utilizzo di stampelle e sedia a rotelle. Però mi lascia estremamente perplesso la sua scelta di utilizzare una pattugliamunicipale per i suoi trasferimenti".