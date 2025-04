Gamberorosso.it - La pigna pasquale molisana: la ricetta del dolce ideale anche per un picnic salato

Leggi su Gamberorosso.it

Non inganni la sua forma all'apparenza dimessa - che è quella di una grande ciambella contraddistinta dal tipico foro centrale - giacché laè un panetipico della Pasqua sorretto da una potente simbologia. Quella che l'accomuna ad altre varianti regionali (come laabruzzese di Castel di Sangro o, nella versione ricoperta di glassa, simile allairpina o al casatiello): il rimando, in ogni caso, sarà comunque a temi importanti come a quelli che parlano di forza vitale, immortalità, divinità, fertilità, abbondanza e prosperità e che caratterizzano il simbolo dellain tante civiltà.Unversatilepovero e lievitato creato in tempi di attesa e per giorni di festa con quanto si trovava a disposizione delle famiglie ovvero farina, patate, uova, zucchero, olio extravergine (mastrutto) è soffice, deliziosamente profumato,per la colazione (ottimo se accompagnato a una buona confettura), pur prestandosi a intriganti "fuori pista" complice una versatilità che consente alladi accostarsi a ingredienti all'apparenza lontani: come a del pesce affumicato (il salmone ad esempio), maal capocollo molisano o, perché no, con un altro salume regionale come la salsiccia o ancora a un prosciutto dalla bella sapidità in grado di contrastare piacevolmente il gustoe fresco dell'anice.