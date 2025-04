Rong> Rong>Prada Rong>

Rong>Shang

Rong> Rong>Prada Rong>

Rong>Shang

Rong> Rong>Prada Rong>

Rong> Rong>Prada Rong>

Rong>Shang

Rong>Shang

Rong> Rong>Prada Rong>

Rong> Rong>Prada Rong>

Leggi su Gqitalia.it

Non solo Wes Anderson. Non soloTorre.Rong> apre aRong>ai, all’internostorica dimora del 1918- divenuta dopo un lungo lavoro di restauro, da ottobre 2017 spazio flessibile per molteplici attività culturali del GruppoRong> in Cina - MiRong>Rong>, ilspazio di alta ristorazione indipendenteRong> in Asia, che ha chiamato per questo nuovo progettoKar Wai, il regista di In the Mood for Love, Hong Kong Express, Angeli perduti e 2046. Manifesto estetico e connubio armonico tra l’eredità culturale di Milano e la raffinatezza evocativa diRong>hai, MiRong> (tradotto «sii ossessionato»)Rong>è una narrazione sofisticata che intreccia arte, storia, cultura e gastronomiaFacade.jpgLa facciata diSeth PowersL’impresa nasce dall’incontro traRong> e il registaKar Wai, il cui inconfondibile linguaggio visivo si intreccia con l’eleganza senza tempo