La lirica per i giovani La Madama Butterfly al teatro dell’Aquila

di Giacomo Puccini il secondo titolo della Stagione 2024/2025 della Fondazione Retedelle Marche. Il capolavoro giapponese, dopo l’applauditissimo debutto a Fano, arriva domani, alle 21 aldi Fermo, mentre sarà alVentidio Basso di Ascoli il 12 aprile (ore 20.30). Come per ogni produzione della Rete, ihanno partecipato all’anteprime Under 30 in programma ieri. Per l’assessore Micol Lanzidei tutto il lavoro che si fa con la Fondazione Reteè veramente importante: "E’ un progetto che dura nel tempo proprio per l’alto valore di un progetto di questo tipo. Negli anni abbiamo registrato un aumento progressivo dell’interesse soprattutto deinei confronti dell’opera". L’assessore parla di grande partecipazione sia da parte deiche del pubblico adulto per lo spettacolo di sabato, segno che si sta divulgano l’amore per l’opera e, insieme con le scuole, si costruisce consapevolezza".