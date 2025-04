La leggenda del Chicago Blues rivive a Napoli | appuntamento con la True Blues Band al Bourbon Street

Leggi su Ildenaro.it

Una notte di autenticonel cuore di! Domani, sabato 5 aprile 2025, alle 22:30, lo storico(Via Bellini, 52) si trasformerà in un vero e proprio clubgrazie all’energia contagiosa della.Nata nel lontano 1996 dall’incontro tra l’armonicista Max Furio e il bassista e cantante Stefano Piccirillo, laha attraversato diverse formazioni, approdando oggi a un quartetto affiatato che comprende anche il talentuoso Antonio Alfano alla chitarra e la solida ritmica di Adriano Formati alla batteria.Nel corso della serata, laaccompagnerà il pubblico in un appassionante viaggio attraverso la storia del, riproponendo i classici immortali di leggende come Muddy Waters, l’inimitabile Little Walter, il ruggente Howlin’ Wolf e il virtuoso Buddy Guy.