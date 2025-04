La Groenlandia non entrerà a far parte degli Stati Uniti La prima ministra danese Frederiksen bacchetta Trump

Trump deve rassegnarsi: la Groenlandia non entrerà a far parte degli Stati Uniti. A chiarirlo è stata la prima ministra danese, Mette Frederiksen, durante una conferenza stampa congiunta alla quale hanno partecipato anche il primo ministro groenlandese uscente e quello entrante. Intervenendo in inglese, Frederiksen ha dichiarato: "Vorrei cogliere l'occasione per inviare un messaggio direttamente agli Stati Uniti d'America. Non si tratta solo della Groenlandia o della Danimarca, ma dell'ordine mondiale che abbiamo costruito insieme attraverso l'Atlantico nel corso delle generazioni. Non si può annettere un altro Paese, nemmeno con un argomento come quello della sicurezza nazionale.

