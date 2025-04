Tvzap.it - La famosa attrice rivela: “Sono finita in ospedale, ho preso un batterio”

Leggi su Tvzap.it

Personaggi tv. La: “ine affrontato attacchi di panico – La notaal settimanale Oggi hato di essersi preoccupata per un fuori programma durante le riprese del film “Afrodite” di Stefano Lorenzi, che racconta la storia di Ludovica e Sabrina, due sommozzatrici esperte. ( dopo le foto)Leggi anche: “Ne vedremo delle belle”, Carlo Conti e il programma che oscilla tra il top e il flopLeggi anche: Boom di ascolti per “Il conte di Montecristo” su Rai 1, ma è polemica sui social: grave lacunaLa: “in”Disavventura sul set per Giulia Michelini, ma soprattutto tanta paura. In un’intervista concessa al magazine Oggi, l’ha confidato di aver avuto qualche problema sul set del film Afrodite.