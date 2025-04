Quotidiano.net - La Disney blocca il live-action su ‘Rapunzel’ dopo il flop di ‘Biancaneve’

Leggi su Quotidiano.net

Laavrebbeto la produzione delsu, ispirato all’omonimo film d’animazione uscito nel 2010,i risultati non proprio ottimi ottenuti da. Secondo alcune fonti vicine alla casa di produzione, infatti, il remake della favola sulla principessa dalla lunga treccia bionda intrappolata nella torre, sarebbe attualmente in stand-by per consentire al team di lavorare al meglio e ricalibrare le proprie mosse. Cosa è accaduto a, ilispirato al primo lungometraggio animato della(a sua volta tratto dalla favola dei fratelli Grimm), non ha infatti ottenuto il successo aspettato. Le protagoniste Rachel Zegler e Gal Gadot non hanno convinto il pubblico nei loro ruoli della principessa e della matrigna cattiva e anche il botteghino lo dimostra.