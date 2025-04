La Corte costituzionale condanna l' ex presidente Yoon Suk Yeol

Corte costituzionale sudcoreana ha confermato all'unanimità l'impeachment all'ormai ex presidente Yoon Suk Yeol. La decisione della suprema Corte è infatti da subito in vigore. Yoon è stato condannato per aver imposto la legge marziale al Paese lo scorso 3 dicembre. Il provvedimento, che aveva. Europa.today.it - La Corte costituzionale condanna l'ex presidente Yoon Suk Yeol Leggi su Europa.today.it Lasudcoreana ha confermato all'unanimità l'impeachment all'ormai exSuk. La decisione della supremaè infatti da subito in vigore.è statoto per aver imposto la legge marziale al Paese lo scorso 3 dicembre. Il provvedimento, che aveva.

