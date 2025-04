La colpa di Meloni | Schlein sconcertante

Schlein continua a urlare per i dazi di Trump senza proporre alcuna soluzione. Il tutto mentre il governo è al lavoro e cerca di superare le difficoltà del momento tutelando i nostri produttori ed esportatori. Ma per capire fino in fondo quanto sia grave l'atteggiamento del Pd è necessario darvi conto delle parole della segretaria del Pd: "Siamo ulteriormente preoccupati dalla guerra commerciale che è stata annunciata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. È evidente che un Paese con vocazione all'export come il nostro è un Paese che rischia di pagare un prezzo altissimo, e rischiano di pagarlo soprattutto industrie, imprese, lavoratrici e lavoratori italiani. Questo tocca da vicino i nostri comuni e le nostre amministrazioni. Spiace dover notare come l'ambiguità del Governo di Meloni ci faccia trovare completamente impreparati rispetto a questa sfida". Liberoquotidiano.it - "La colpa di Meloni": Schlein sconcertante Leggi su Liberoquotidiano.it Ellycontinua a urlare per i dazi di Trump senza proporre alcuna soluzione. Il tutto mentre il governo è al lavoro e cerca di superare le difficoltà del momento tutelando i nostri produttori ed esportatori. Ma per capire fino in fondo quanto sia grave l'atteggiamento del Pd è necessario darvi conto delle parole della segretaria del Pd: "Siamo ulteriormente preoccupati dalla guerra commerciale che è stata annunciata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. È evidente che un Paese con vocazione all'export come il nostro è un Paese che rischia di pagare un prezzo altissimo, e rischiano di pagarlo soprattutto industrie, imprese, lavoratrici e lavoratori italiani. Questo tocca da vicino i nostri comuni e le nostre amministrazioni. Spiace dover notare come l'ambiguità del Governo dici faccia trovare completamente impreparati rispetto a questa sfida".

Dazi, Schlein sconcertante: "Colpa di Meloni, ambigua" | .it. PiazzaPulita, Giovanni Floris: "L'opposizione impari dalla maggioranza" | .it. Dritto e Rovescio, Vittorio Feltri: "Come reagire ai dazi" | .it. Bulgaria, scandalo nel calcio: scommesse in sala Var. Giordano contro Von der Leyen: "Cosa faceva mentre iniziavano le trattative di pace" | .it. Prodi e la tirata di capelli, Fusani esprime solidarietà. Insorge FdI: "Fatela finita" | .it.

