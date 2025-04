Gqitalia.it - La collezione di orologi di Max Verstappen è all’altezza della sua fama

Maxè l’uomo dei numeri: nel 2016, nella stagione di debutto in Formula 1, il pilota olandese ha vinto il Gran Premio di Spagna diventando, a soli 18 anni e 228 giorni, il più giovane vincitore di sempre. Da allora Max ha continuato a spingersi oltre i limiti, accumulando un numero impressionante di punti, stagione dopo stagione. Nel 2023 è riuscito nell’impresa di totalizzarne ben 575, con 19 gare vinte di cui 10 consecutive: un primato assoluto, che sottolinea il suo incredibile dominio sulla griglia.Che piaccia o non piaccia, Maxnon è però solo un fenomeno in pista, ma anche un vero intenditore quando si tratta didi lusso, proprio come altri grandi piloti di Formula 1, tra cui Charles Leclerc e Lewis Hamilton. La suainfatti annovera pezzi esclusivi che dicono moltosua personalità: il suo approccio vincente si rispecchia in modelli dallo stile raffinato, da una meccanica di precisione elevatissima e un’attenzione quasi spasmodica verso i dettagli, che fanno la differenza sia nel mondo dell’orologeria che in quello delle corse.