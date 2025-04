La Clai Imola in Abruzzo per una trasferta che vale un’intera stagione

trasferta di questa lunga ed appassionante stagione per la Clai Imola Volley. Le ragazze allenate da Massimo Benedetti e Dominico Speek sosterranno infatti in questo fine settimana il loro ultimo viaggio lontano da casa, che le porterà in Abruzzo per affrontare il Tenaglia. Europa.today.it - La Clai Imola in Abruzzo per una trasferta che vale un’intera stagione Leggi su Europa.today.it Ultimadi questa lunga ed appassionanteper laVolley. Le ragazze allenate da Massimo Benedetti e Dominico Speek sosterranno infatti in questo fine settimana il loro ultimo viaggio lontano da casa, che le porterà inper affrontare il Tenaglia.

AD ALTINO PER UNA TRASFERTA CHE VALE MEZZA STAGIONE- RAVAZZOLO: "DOBBIAMO VINCERE, TUTTO DIPENDE DA NOI". 4a Giornata Andata 02-03-2025 – Serie A2 Femminile Pool Salvezza – RISULTATI e CLASSIFICA. 3a Giornata Ritorno 30-03-2025 – Serie A2 Femminile Pool Salvezza – RISULTATI e CLASSIFICA.

